Хави прокомментировал крупное поражение «Барселоны» от «Баварии»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес признал, что его команда не справилась с «Баварией».

Встреча на «Камп Ноу», прошедшая в рамках пятого тура Лиги чемпионов, завершилась победой мюнхенцев со счётом 3:0.

«Мы должны смотреть правде в глаза – сегодня мы не смогли достойно противостоять «Баварии». Как я уже говорил, мы должны расти постепенно, и в сегодняшней игре тоже были положительные моменты.

Сегодня «Бавария» была сильнее – так же, как мы были сильнее в Мюнхене. Нам досталась очень трудная группа, и Лига чемпионов нас не пожалела. Мы должны продолжать верить в свои силы», – заявил рулевой каталонцев после матча.