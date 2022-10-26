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Хави: «Левандовски жаждет реванша с «Баварией»

26 Октября 2022 • 13:26 Комментировать (2)
Барселона
...
Бавария
1 2.00 X 3.90 2 3.05
Через 8 ч. 19 мин.

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес заявил, что нападающий Роберт Левандовски жаждет взять реванш у «Баварии», в ворота которой не смог забить в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, команды сегодня вновь встретятся, только в этот раз в рамках пятого тура на «Камп Ноу».

«Левандовски не забил в первом матче с «Баварией»? Он жаждет реванша. Роберт не забил в ворота бывшей команды, хотя у него было несколько моментов. Но завтра он постарается исправить ситуацию», – заявил Хави на пресс-конференции.

Напомним, летом Левандовски перешёл в «Барселону» как раз из мюнхенской «Баварии». «Сине-гранатовые» заплатили за трансфер сумму в районе 50 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски
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БАРСЕЛОНА БАВАРИЯ
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Комментарии (2)
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ARTUR
26 Октября 2022 в 13:36
Он один что ли желает ???
ОдмЫн
26 Октября 2022 в 13:30
Какой смысл разделять какое то вью (при том какого то физрука дилетанта) на 4 части и выложить на сайте несколькими кусками ?
Дилетантизмом папахивает
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