Хави: «Левандовски жаждет реванша с «Баварией»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес заявил, что нападающий Роберт Левандовски жаждет взять реванш у «Баварии», в ворота которой не смог забить в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, команды сегодня вновь встретятся, только в этот раз в рамках пятого тура на «Камп Ноу».

«Левандовски не забил в первом матче с «Баварией»? Он жаждет реванша. Роберт не забил в ворота бывшей команды, хотя у него было несколько моментов. Но завтра он постарается исправить ситуацию», – заявил Хави на пресс-конференции.

Напомним, летом Левандовски перешёл в «Барселону» как раз из мюнхенской «Баварии». «Сине-гранатовые» заплатили за трансфер сумму в районе 50 миллионов евро.