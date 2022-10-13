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Лига чемпионов

Бускетс: «Мы должны были стремиться к большему после всех летних трансферов»

13 Октября 2022 • 09:42 Комментировать (1)
Барселона
3:3
Интер Милан
окончен

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал ничью с «Интером» (3:3) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Испанский хавбек признался, что разочарован этим результатом, так как, по его мнению, после громких летних трансферов «сине-гранатовые» должны были претендовать на большее. Напомним, минувшим летом игроками испанского клуба стали Роберт Левандовски, Рафинья, Жюль Кунде, Маркос Алонсо, Андреас Кристенсен, Франк Кесси и Эктор Бельерин.

«Нам досталась сложная группа, но мы должны были стремиться к большему после всех летних трансферов. Шансы на выход в плей-офф у нас остаются, но только математические», — цитирует Бускетса Mundo Deportivo.

Напомним, что после четырёх туров турнирную таблицу группы C возглавляет «Бавария», набравшая 12 очков. Следом идёт «Интер» с семью баллами, а затем и «Барселона», отстающая от миланской команды на три очка. Для сохранения шансов на выход в плей-офф каталонцам в следующем матче необходимо обыгрывать «Баварию» и надеяться на то, что «Интер» потеряет очки в матче с чешской «Викторией», которая является безнадёжным аутсайдером квартета.  

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Барселона Серхио Бускетс
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Комментарии (1)
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San13
13 Октября 2022 в 09:55
Вот же жук, трансферы то при чем? Они то как раз 3 гола забили. А вот как вы с Пике утопили команду, я бы послушал.
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