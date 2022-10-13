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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лапорта разочаровался в Хави

13 Октября 2022 • 20:09 Комментировать (1)
Барселона
3:3
Интер Милан
окончен

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта крайне разочарован выступлением команды в Лиге чемпионов.

В среду каталонцы не сумели обыграть «Интер» (3:3), практически лишившись шансов на выход в 1/8 финала, на что очень болезненно отреагировал Лапорта, выразивший свою обеспокоенность положением дел сразу после матча, сообщает журналист Марти Эрреро. При этом отмечается, что президент «Барселоны», несмотря на недовольство, по-прежнему верит в тренерский талант Хави и не планирует прибегать к крайним мерам.

«Сине-гранатовые» занимают третью строчку в своей группе, отставая от «Интера» на три очка. Миланскому коллективу достаточно обыграть чешскую «Викторию» в следующем туре, чтобы выйти в 1/8 финала вслед за «Баварией».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Хави Эрнандес
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Комментарии (1)
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Gorchitsa 9
13 Октября 2022 в 20:10
Гном придёт - всем .....
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