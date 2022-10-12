Маротта: «Интер» абсолютно заслуженно обыграл «Барселону» на прошлой неделе»

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался о первой встрече с «Барселоной» за несколько минут до начала сегодняшнего матча.

В прошлый вторник «нерадзурри» с минимальным счётом одолели «сине-гранатовых», которые были крайне недовольны работой судьи.

«Как мне кажется, «Барселона» перегнула палку со своими протестами. Считаю, что их заявления о несправедливости нашей победы звучали несерьёзно – «Интер» абсолютно заслуженно выиграл в честной битве», – заявил в интервью Mediaset Маротта.

Встреча команд на «Камп Ноу» проходит в эти минуты. В настоящий момент «Интер» опережает «Барселону» на три очка, а возглавляет группу «Бавария».