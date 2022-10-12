Мостовой: «Для «Барселоны» не должно быть проблемой набрать три очка в домашнем матче с «Интером»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Интером».

По мнению эксперта, каталонцы способны набрать три очка в предстоящей встрече. Напомним, матч между этими соперниками, который состоялся неделю назад в Милане, завершился победой «Интера» со счётом 1:0.

«В Лиге чемпионов «Барселона» имеет шанс второй сезон подряд не выйти в плей-офф. Но для каталонцев не должно быть проблемой набрать три очка в домашнем матче с «Интером». Как мне кажется, «сине-гранатовые» при поддержке трибун «Камп Ноу» смогут отыграться за поражение недельной давности», — цитирует Мостового «ВсеПроСпорт.ру».

Матч «Барселона» — «Интер» состоится сегодня, 12 октября. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени. После трёх проведённых матчей «нерадзурри» занимают второе место в турнирной таблице группы C с шестью набранными очками в своём активе, а каталонцы располагаются на третьей строчке с тремя баллами.