Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Индзаги – о матче с «Барселоной»: «Мы отлично сыграли против великолепного соперника»

13 Октября 2022 • 00:38 Комментировать
Барселона
3:3
Интер Милан
окончен

Рулевой миланского «Интера» Симоне Индзаги доволен игрой своей команды в матче Лиги чемпионов с «Барселоной».

«Нерадзурри» добыли ничью на «Камп Ноу» – 3:3. Гости вышли вперёд на 89-й минуте, однако на 92-й каталонцы ушли от поражения, сравняв счёт.

«Я должен поздравить ребят. Мы провели отличный матч против выдающегося соперника. Победив здесь, мы могли досрочно выйти из группы, но теперь надеемся порадовать нашу публику в матче с «Викторией» Пльзень.

Мы знали, что сегодня потребуется проявить смелость. Мы пропустили перед самым перерывом, и я сказал игрокам, чтобы они сохраняли спокойствие и просто продолжали играть в футбол», – высказался после матча наставник «Интера».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Барселона Симоне Индзаги
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Атлетико М Атлетико М
Брюгге Брюгге
0
0
2.10 3.90 2.85
Видео
Окончен
Наполи Наполи
Аякс Аякс
4
2
4.50 4.60 1.57
Видео
Окончен
Байер Л Байер Л
Порту Порту
0
3
5.70 5.00 1.40
Видео
Окончен
Тоттенхэм Тоттенхэм
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
3
2
1.90 3.85 3.40
Видео
Окончен
Рейнджерс Рейнджерс
Ливерпуль Ливерпуль
1
7
Видео
Окончен
Виктория Пльзень Виктория Пльзень
Бавария Бавария
2
4
4.40 4.20 1.62
Видео
Окончен
Барселона Барселона
Интер Милан Интер Милан
3
3
1.22 6.30 9.50
Видео
Окончен
Спортинг Л Спортинг Л
Марсель Марсель
0
2
1.17 7.20 11.50
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Октября
01:17 · Лига чемпионов
Бускетс: «Барселона» заслуживала большего в Лиге чемпионов» 1
01:08 · Лига чемпионов
Конте – о победе над «Айнтрахтом»: «Странный результат»
00:57 · Лига чемпионов
«Барселона» Хави впервые не выиграла, ведя в счёте к перерыву
00:48 · Лига чемпионов
Клопп – о победе 7:1 над «Рейнджерс»: «Разговор в перерыве всё изменил»
00:38 · Лига чемпионов
Индзаги – о матче с «Барселоной»: «Мы отлично сыграли против великолепного соперника»
00:26 · Лига чемпионов
Хави: «Лига чемпионов жестока по отношению к «Барселоне» 3
00:18 · Лига чемпионов
Левандовски стал третьим после Месси и Роналду игроком, забившим 90 голов в Лиге чемпионов 1
00:05 · Лига чемпионов
Салах – рекордсмен по голам в Лиге чемпионов за английские клубы
12 Октября
23:59 · Лига чемпионов
Удаления помешали «Спортингу» отыграться в матче с «Марселем»
23:56 · Лига чемпионов
«Бавария» быстро забила 4 гола «Виктории» и успокоилась
23:56 · Лига чемпионов
3 гола за 16 минут позволили «Тоттенхэму» победить «Айнтрахт»
23:56 · Лига чемпионов
«Порту» повторно разобрался с «Байером»
23:54 · Лига чемпионов
Зеедорф поддерживает решение «Интера» ставить почаще в ворота Онану
23:53 · Лига чемпионов
«Рейнджерс» пропустил 7 мячей от «Ливерпуля»
23:39 · Лига чемпионов
Фирмино повторил достижение Джеррарда и Милнера
Все новости
Рекомендуем