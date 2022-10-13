Индзаги – о матче с «Барселоной»: «Мы отлично сыграли против великолепного соперника»

Рулевой миланского «Интера» Симоне Индзаги доволен игрой своей команды в матче Лиги чемпионов с «Барселоной».

«Нерадзурри» добыли ничью на «Камп Ноу» – 3:3. Гости вышли вперёд на 89-й минуте, однако на 92-й каталонцы ушли от поражения, сравняв счёт.

«Я должен поздравить ребят. Мы провели отличный матч против выдающегося соперника. Победив здесь, мы могли досрочно выйти из группы, но теперь надеемся порадовать нашу публику в матче с «Викторией» Пльзень.

Мы знали, что сегодня потребуется проявить смелость. Мы пропустили перед самым перерывом, и я сказал игрокам, чтобы они сохраняли спокойствие и просто продолжали играть в футбол», – высказался после матча наставник «Интера».