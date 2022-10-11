Симоне Индзаги: «Я хочу, чтобы «Интер» сыграл в свой футбол с «Барселоной»

Одним из главных матчей второго игрового дня четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов станет встреча между «Барселоной» и «Интером», первый матч между ними закончился минимальной победой итальянской команды. Наставник «Интера» Симоне Индзаги надеется на то, что его команда не стушуется на «Камп Ноу» и сыграет с соперником в свой футбол.

- Мы - «Интер», и мы должны сыграть в свой футбол. Понятно, что в ходе матча будут сложности, мы готовы к ним. Надо уметь перейти через тяжелые моменты, пережить их, а также подготовить сюрпризы для «Барселоны», - цитирует слова Индзаги La Gazzetta Dello Sport.