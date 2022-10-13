Зеедорф: «Барселоне» чего-то не хватает в обороне в Лиге чемпионов»

В четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов миланский «Интер» сумел выстоять в матче с «Барселоной», причем итальянская команда была близка к победе, во втором тайме она вышла вперед и дважды вела в счете, но «Барселона» сумела спастись.

Бывший футболист миланского клуба Кларенс Зеедорф подметил любопытную особенность у «Барселоны» - если в чемпионате Испании она пропустила лишь один гол в восьми матчах, то в Лиге чемпионов получает в каждом матче, пропустив уже семь голов.

- «Барселоне» чего-то не хватает в обороне в Лиге чемпионов по сравнению с чемпионатом. Она сильна в атаке, но оставляет большие прорехи в защите, - цитирует Зеедорфа fcinter1908.it.

В следующем, пятом туре группового раунда Лиги чемпионов итальянский «Интер» сразится на выезде с мюнхенской «Баварией».