Эрик Гарсия: «Хави – смесь Гвардиолы и Луиса Энрике»

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия сравнил наставника Хави Эрнандеса с другими знаменитыми испанскими специалистами.

21-летнему центрбеку посчастливилось поиграть под руководством всех троих: у Хави – в «Барселоне», у Хосепа Гвардиолы – в «Манчестер Сити», а у Луиса Энрике – в сборной Испании.

«Хави – это смесь Гвардиолы и Энрике. Их футбольные идеи очень схожи. В видении каждого есть свои нюансы, но все трое одинаково помешаны на розыгрыше мяча и прессинге сразу после потери», – высказался Гарсия в преддверии матча группового этапа Лиги чемпионов против миланского «Интера», который состоится 12 октября.