Левандовски стал третьим после Месси и Роналду игроком, забившим 90 голов в Лиге чемпионов

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски достиг отметки в 90 забитых мячей в Лиге чемпионов.

34-летний игрок дважды отличился в матче против «Интера» на «Камп Ноу» (3:3), нанеся точные удары на 82-й и 92-й минутах встречи. В активе Левандовски теперь 91 гол в самом престижном еврокубке – форвард «сине-гранатовых» стал лишь третьим в истории турнира футболистом, преодолевшим отметку в 90 голов. 17 своих мячей поляк отметил в составе дортмундской «Боруссии», подавляющее большинство – 69 – в мюнхенской «Баварии», а ещё пять раз забил за «Барселону».

Лучшим бомбардиром Лиги чемпионов всех времён остаётся Криштиану Роналду – 140 голов, у Лионеля Месси – 127.