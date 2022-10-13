Френки де Йонг сыграл 150-й матч за «Барселону»

В четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов миланский «Интер» сумел выстоять в матче с «Барселоной», причем итальянская команда была близка к победе, во втором тайме она вышла вперед и дважды вела в счете, но «Барселона» сумела спастись.

Для полузащитника каталонского гранда Френки де Йонга это был 150-й матч в составе команды, к которой он присоединился летом 2019 года. За это время голландский футболист забил 14 голов и сделал 15 голевых передач за клуб.

В следующем, пятом туре группового раунда Лиги чемпионов каталонская «Барселона» сразится на выезде с чешской «Викторией».