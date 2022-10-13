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Лига чемпионов

​Левандовски объяснил, почему «Барселона» не смогла обыграть «Интер»

13 Октября 2022 • 16:10 Комментировать
Барселона
3:3
Интер Милан
окончен

В среду вечером «Барселона» добилась лишь ничьей в домашнем матче Лиги чемпионов против «Интера» - 3:3. Теперь каталонцы имеют призрачные шансы на выход в плей-офф сильнейшего клубного турнира континента. Главный форвард «сине-гранатовых» Роберт Левандовски попытался объяснить неудачный результат.

«У нас было так много желания забить, что мы забывали об обороне. Мы старались атаковать большим количеством игроков, поэтому оставляли свободные зоны. Мы забили три гола, но пропустили столько же. Мы разочарованы. Нам не хватало хладнокровия и спокойствия», - слова Левандовски приводит Goal.com.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски
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