Гарсия: «Мы допустили ошибки, которых на таком уровне быть не должно»

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия прокомментировал результат матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Интера» (3:3).

Испанский защитник считает, что победить каталонцам помешали грубые ошибки, которые они допускать не имели права.

«Мы допустили ошибки, которых на таком уровне быть не должно. Игра получилась, какой мы и хотели её видеть: с высоким прессингом, с отбором мяча. Но во втором тайме мы уже не так хорошо контролировали ситуацию. А как только мы рискнули остаться с тремя защитниками, нас прикончили за 15 минут», — приводит слова Гарсии пресс-служба УЕФА.

После этого результата «Интер» набрал семь очков, а «Барселона» — четыре. Теперь для выхода из группы миланской команде достаточно обыграть чешскую «Викторию» в 5-м туре, который пройдёт с 25 по 26 октября. «Барселона» же встретится с мюнхенской «Баварией».