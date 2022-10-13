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Лига чемпионов

Гарсия: «Мы допустили ошибки, которых на таком уровне быть не должно»

13 Октября 2022 • 09:22 Комментировать
Барселона
3:3
Интер Милан
окончен

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия прокомментировал результат матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Интера» (3:3).

Испанский защитник считает, что победить каталонцам помешали грубые ошибки, которые они допускать не имели права.

«Мы допустили ошибки, которых на таком уровне быть не должно. Игра получилась, какой мы и хотели её видеть: с высоким прессингом, с отбором мяча. Но во втором тайме мы уже не так хорошо контролировали ситуацию. А как только мы рискнули остаться с тремя защитниками, нас прикончили за 15 минут», — приводит слова Гарсии пресс-служба УЕФА.

После этого результата «Интер» набрал семь очков, а «Барселона» — четыре. Теперь для выхода из группы миланской команде достаточно обыграть чешскую «Викторию» в 5-м туре, который пройдёт с 25 по 26 октября. «Барселона» же встретится с мюнхенской «Баварией».    

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Барселона Эрик Гарсия
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