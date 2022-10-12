Усман Дембеле забил больше голов в нынешнем сезоне, чем за всю прошлую кампанию

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле стал значительно эффективнее с точки зрения завершения атак.

В минувшем сезоне француз отличился всего дважды в 32 матчах за «сине-гранатовых» во всех турнирах, забивая в среднем раз в 972 игровые минуты. В сегодняшнем матче Лиги чемпионов против «Интера» Дембеле забил свой третий гол в текущей кампании, проведя всего 12 матчей.

В активе 25-летнего футболиста также четыре результативные передачи с начала сезона 2022/23. Контракт Дембеле с «Барселоной» рассчитан до лета 2024 года, а трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 50 млн евро.