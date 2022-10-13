Милито: «Лаутаро был великолепен»

В четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов миланский «Интер» сумел выстоять в матче с «Барселоной», причем итальянская команда была близка к победе, во втором тайме она вышла вперед и дважды вела в счете, но «Барселона» сумела спастись.

Диего Милито, автор двух победных голов в триумфальном для «Интера» финале Лиги чемпионов 2010 года, отметил выступление лаутаро Мартинеса, забившего второй гол и сделавшего голевую передачу позже.

- Невероятный гол, как он остановил мяч, выведя из игры защитника! Ему не хватало гола, но в этом матче он отлично показал себя, никаких ошибок. Гол вернет ему уверенность, - цитирует Милито fcinter1908.it.