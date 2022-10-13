Госенс: «Ничья - тоже хороший результат»

В четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов миланский «Интер» сумел выстоять в матче с «Барселоной», причем итальянская команда была близка к победе, во втором тайме она вышла вперед и дважды вела в счете, но «Барселона» сумела спастись. Игру прокомментировал Робин Госенс - автор третьего гола «Интера».

- Когда забиваешь в конце матча, то, конечно же, хочешь все три очка. Но и ничья тут, на этом стадионе - это тоже очень хорошо. Мы сыграли отличный матч, думаю, всем болельщикам понравилась игра, это была игра уровня Лиги чемпионов, - заявил Госенс в интервью fcinter1908.it.

В следующем, пятом туре группового раунда Лиги чемпионов «Интер» сразится на выезде с немецкой «Баварией».