Бускетс: «Барселона» заслуживала большего в Лиге чемпионов»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс считает, что команда недосчиталась очков в матчах Лиги чемпионов.

После ничейного исхода в домашнем поединке с «Интером» (3:3) каталонцам будет крайне трудно рассчитывать на выход в 1/8 финала: «нерадзурри» набрали на три балла больше за два тура до завершения группового этапа, при этом итальянский коллектив обойдёт «Барселону» даже в случае равенства очков благодаря личным встречам.

«В Лиге чемпионов у нас всё складывается совсем не так, как мы рассчитывали. Нам не везло в некоторых матчах, мы явно заслуживали большего, – считает Бускетс. – Кажется, когда мы уступаем в счёте, наша игра становится хаотичной. Мы очень разочарованы», – признался хавбек.