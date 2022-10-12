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Лига чемпионов

Идальго: «Барселона» обыграет «Интер», иных вариантов нет эксклюзив

12 Октября 2022 • 19:20 Комментировать
Барселона
...
Интер Милан
1 1.22 X 6.30 2 9.50
Через 1 ч. 18 мин.

Бывший игрок «Барселоны» Кристиан Идальго поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.


- Вы были удивлены результатом первой игры этих команд?


- Да, я был удивлен результатом, «Барселона» не заслуживала поражения по игре, не говоря уже о том, что судейство было очень плохим. Не понимаю, почему не был назначен очевидный пенальти.


- «Барселона» как-то изменит стиль игры?


- Играя на «Камп-Ноу» перед своими болельщиками «Барселоне» будет проще играть в свой футбол. Думаю, команда будет играть в более быстром и агрессивном стиле, чем неделю назад. И я очень надеюсь на Левандовски, в прошлый раз он ничего не смог придумать против защиты «Интера», опасность исходила от всех игроков атаки, кроме Левандовски.


- Какие ожидания от этого матча? 

 

- «Барселона» выиграет этот матч. Иных вариантов нет, команда обязана выигрывать и выходить в плей-офф, — сказал Идальго сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

 

Встреча между «Барселоной» и «Интером» состоится сегодня, 12 октября, начало игры запланировано на 22:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Барселона Кристиан Идальго
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БАРСЕЛОНА ИНТЕР МИЛАН
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