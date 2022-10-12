Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

​Матерацци «уколол» «Барселону»

12 Октября 2022 • 16:58 Комментировать
Барселона
...
Интер Милан
1 1.22 X 6.30 2 9.50
Через 4 ч. 30 мин.

В среду вечером «Барселона» примет «Интер» в четвёртом туре группового этапа Лиги чемпионов. На прошлой неделе в Милане «Интер» обыграл «Барселону» с минимальным счётом 1:0, причём каталонцы после игры возмущались судейством. Спустя восемь дней «сине-гранатовые» попробуют взять реванш.

Между тем, в социальных сетях публикацию сделал экс-игрок «Интера» Марко Матерацци. Он «уколол» «Барселону», обратившись к игрокам миланской команды.

«Давайте, ребята. Нет лучшего чувства, чем пытаться обыграть тех, кто не умеет проигрывать», - написал Матерацци.

Бывший футболист опубликовал несколько фотографий, на которых игроки «Интера» в 2010 году отмечают на «Камп Ноу» выход в финал Лиги чемпионов после ответного матча с «Барселоной»,

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Барселона Марко Матерацци
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА ИНТЕР МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
12.10.22 в 19:45
Атлетико М Атлетико М
Брюгге Брюгге
1.60 3.80 6.60
Видео
12.10.22 в 19:45
Наполи Наполи
Аякс Аякс
1.92 4.40 3.45
Видео
12.10.22 в 22:00
Байер Л Байер Л
Порту Порту
2.12 3.35 3.70
Видео
12.10.22 в 22:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
1.57 4.00 6.60
Видео
12.10.22 в 22:00
Рейнджерс Рейнджерс
Ливерпуль Ливерпуль
6.40 4.90 1.48
Видео
12.10.22 в 22:00
Виктория Пльзень Виктория Пльзень
Бавария Бавария
12.00 6.00 1.26
Видео
12.10.22 в 22:00
Барселона Барселона
Интер Милан Интер Милан
1.60 4.20 5.60
Видео
12.10.22 в 22:00
Спортинг Л Спортинг Л
Марсель Марсель
2.41 3.35 3.05
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Октября
16:58 · Лига чемпионов
​Матерацци «уколол» «Барселону»
15:59 · Лига чемпионов
Индзаги не переживает из-за голевой засухи Мартинеса
15:12 · Лига чемпионов
​Тонали – о судействе: «Так можно сделать из футбола баскетбол»
14:47 · Лига чемпионов
Лаутаро Мартинес ответил на вопрос о возможном переходе в «Барселону»
14:35 · Лига чемпионов
​Между фанатами «Наполи» и «Аякса» происходят столкновения
13:28 · Лига чемпионов
«Бавария» сегодня может установить новый рекорд Лиги чемпионов
11:41 · Лига чемпионов
Гвардиола объяснил, почему до сих пор не выиграл Лигу чемпионов с «Манчестер Сити» 1
11:11 · Лига чемпионов
Тонали - об ЛЧ: «Всё в руках «Милана»
10:32 · Лига чемпионов
Тренер «Шахтёра» Йовичевич: «Анчелотти сказал мне, что мы сегодня заслужили победу»
09:50 · Англия. Премьер-лига
Наставник «Челси» Поттер объяснил замену Маунта в перерыве матча с «Миланом»
09:49 · Лига чемпионов
Мор: «Барселона» прижата к стенке в ЛЧ, должен себя проявлять Левандовски»
09:44 · Лига чемпионов
Павлюченко дал прогноз на матч «Рейнджерс» - «Ливерпуль»
09:32 · Италия. Серия А
Влахович может покинуть «Ювентус» - названо условие 1
09:26 · Лига чемпионов
Симеоне ответил на вопрос об уходе из «Атлетико»
09:20 · Лига чемпионов
Сампаоли оценил игру «Севильи» в матче с «Боруссией»
Все новости
Рекомендуем