​Матерацци «уколол» «Барселону»

В среду вечером «Барселона» примет «Интер» в четвёртом туре группового этапа Лиги чемпионов. На прошлой неделе в Милане «Интер» обыграл «Барселону» с минимальным счётом 1:0, причём каталонцы после игры возмущались судейством. Спустя восемь дней «сине-гранатовые» попробуют взять реванш.

Между тем, в социальных сетях публикацию сделал экс-игрок «Интера» Марко Матерацци. Он «уколол» «Барселону», обратившись к игрокам миланской команды.

«Давайте, ребята. Нет лучшего чувства, чем пытаться обыграть тех, кто не умеет проигрывать», - написал Матерацци.

Бывший футболист опубликовал несколько фотографий, на которых игроки «Интера» в 2010 году отмечают на «Камп Ноу» выход в финал Лиги чемпионов после ответного матча с «Барселоной»,