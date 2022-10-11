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Лига чемпионов

В «Интере» тем, что «Барселона» до сих пор жалуется на судейство

11 Октября 2022 • 09:44 Комментировать
Барселона
...
Интер Милан
1 1.25 X 5.70 2 10.00
12.10 22:00

В миланском «Интере» недовольны поведением руководства «Барселоны» после матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, «нерадзурри» одержали минимальную победу 1:0 у себя дома, но главный тренер «сине-гранатовых» Хави Эрнандес и президент Жоан Лапорта до сих пор продолжают жаловаться на судейство. По их мнению, «Барселона» должна была пробить пенальти в концовке встречи за игру рукой Дензела Дюмфриса.

По информации от Tuttosport, руководство «Интера» раздражено поведением своих коллег из Каталонии. Между сторонами продолжают нарастать напряжённые отношения.

«Интер» и «Барселона» скоро вновь сыграют в Лиге чемпионов. На этот раз матч пройдёт на «Камп Ноу». Стартовый свисток прозвучит завтра в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
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БАРСЕЛОНА ИНТЕР МИЛАН
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