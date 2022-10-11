​Лукаку и Корреа всё ещё не тренируются с командой

Нападающие «Интера» Ромелу Лукаку и Хоакин Корреа продолжают тренироваться отдельно от остальной команды. Бельгиец и аргентинец не помогут «нерадзурри» в гостевом матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны».

Как сообщает Sky Sport Italia, Симоне Индзаги в среду вечером выпустит на поле почти тот же состав, который противостоял «Барселоне» на прошлой неделе. Замена ожидается только на левом фланге, где должен сыграть Робин Госенс, а не Федерико Димарко.

Напомним, что в третьем туре Лиги чемпионов «Интер» обыграл «Барселону» на своём поле со счётом 1:0.