Онана: «Для нас было важно не проиграть»

В четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов миланский «Интер» сумел выстоять в матче с «Барселоной», причем итальянская команда была близка к победе, во втором тайме она вышла вперед и дважды вела в счете, но «Барселона» сумела спастись. Игру прокомментировал Андре Онана, голкипер «Интера».

- Я очень доволен работой команды, для нас было важно не проиграть в этом матче. Мы уезжаем домой удовлетворенными, - заявил камерунский голкипер «Интера» в интервью fcinter1908.it.

В следующем, пятом туре группового раунда Лиги чемпионов миланский «Интер» сразится на выезде с мюнхенской «Баварией».