Левандовски спас «Барселону» от поражения, но «Интер» всё равно поставил Каталонию на грань Лиги Европы

В матче 4-го тура Лиги чемпионов «Барселона» принимала «Интер».
|(1:0) Дембеле Усман40'
|50'Барелла Николо (1:1)
|63'Мартинес Лаутаро (1:2)
|(2:2) Левандовски Роберт82'
|89'Госенс Робин (2:3)
|(3:3) Левандовски Роберт90'
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Три последних матча «Барселона» завершила со счётом 1:0. Очень скромно обыграли «Сельту» и «Мальорку», а в Лиге чемпионов уступили «Интеру». В поисках реванша на «Камп Ноу» команда Хави и экономила силы против «Сельты», просто чудом не потеряв очки в последнем туре Ла Лиги. «Интер» тоже победил «Сассуоло» малой кровью, видно, что миланцы настраивались именно на «Барселону». Победа над каталонцами на своём поле явно придала им уверенности, которой так не хватало команде Индзаги в начале сезона.
И уверенность эта перенеслась на ответный матч. Да, «Барселона» с первых минут захватила преимущество. Да, Дембеле, Рафинья и Левандовски неплохо комбинировали, но «Интер» будто контролировал ситуацию. Поляк после подачи от угла поля пробил мимо Онаны – на «ленточке» подстраховал Мхитарян. А в ответ «Интер» придумал пару моментов в контратаках, которые были даже острее.
Джеко после подачи Чалханоглу «рыбкой» нырнул за мячом и пальнул в перекладину. Де Врей обязан был добивать с отскока, но умудрился махнуть мимо мяча. Чудесным образом тогда «Барса» избежала гола. Был шанс у «нерадзурри» даже посерьёзнее: втроём убежали миланцы на двух соперников, Барелла продавил Гави и отдал на Дюмфриса, но удар Дензела принял на себя Марк-Андре тер Штеген, грамотно сокративший угол обстрела. За такую расточительность «Барселона» наказала. Каталонцы в конце тайма устроили навал, который дал свои плоды.
Сначала Педри мог забивать, подоспев на добивание после удара Дембеле, но рухнул в борьбе с защитниками. Рефери нарушения не увидел и решил пенальти не ставить. Спустя минуту миланцев наказал сам Усман. Рафинья отвлёк на себя Димарко и покатил на Серхи Роберто, испанец сразу же прострелил, а Дембеле в касание расстрелял Онану – 1:0.
Конец первого тайма явно остался за «Барселоной», зато начало второго благоволило «Интеру». Буквально из ниоткуда пришёл ответный гол: Бастони через Пике забросил на Бареллу, а Николо мяч принял и вколотил его под перекладину – 1:1. Далее сразу два момента после угловых ударов создал Чалханоглу. Сначала Хакан пробил, поймав отскок после не самой лучшей подачи, но у штанги парировал удар тер Штеген. Затем Чалханоглу чётко навесил, Шкриньяр опасно пробил, но и тут спас Марк-Андре. «Интер» вновь пачками транжирил моменты, казалось, последует наказание.
Но вместо этого случился всё-таки законный второй гол гостей. Чалханоглу перехватил ужасный обрез Бускетса, моментально нашёл Лаутаро на линии штрафной площади, а тот умудрился пальнуть сразу в две штанги, после чего мяч закатился в сетку – 1:2. Шикарный для «Интера» счёт, который миланцы стали откровенно удерживать. За что и поплатились. Отлично играл Дембеле, в сольных проходах разрывавший оборону гостей, как раз после его удара отличился Левандовски, добивший мяч из офсайда.
Тот гол не засчитали, но Роберт исправился за 8 минут до конца основного времени. Бальде навесил, первым ударом Левандовски попал в Де Врея, но повторным (не без рикошета от Бастони) пробил Онану – 2:2. «Барса» рванула за победой, но вместо этого пропустила разящую контратаку. Шикарно ввёл мяч в игру Онана, Лаутаро продлил ещё более шедевральной диагональю, а Госенс в касание пробил мимо тер Штегена – 2:3. Но и это ещё не всё: в компенсированное время Левандовски точным ударом замкнул кросс Гарсии – 3:3, суперматч!
Забавно сейчас вспоминать комментарии глоров, которые подняли визг неделю назад, мол Интер отскочил)) чё, кто теперь отскочил?)
Но ничего, Барса вырастит новое поколение симулянтов, оскароносных приемников идей Бускетса и Неймара. И будет вам пару левых пенок и пару левых удалений у соперников, и можно будет прямо таки бороться за трофей ЛЧ)
Лаутаро однозначно мвп, без него даже не факт что Интер ничью бы зацепил. Индзаги струсил имхо, слишком уж хотел удержать счёт, а не пытаться увеличить преимущество.
Барса всё так же сырая, часто игроки не видят свободных зон, вешают на поляка даже если есть куда более выгодные варианты, редко используют центр, ну и очень не хватает качественной десятки, вместо этого у штрафной тусуется единал Дембеле, короче ошибок куча.
Придет Силва и может помешать прогрессу Гави и Педри.
Пике муд..ло конченый, Бускетс такой же, ну и Гарсия до кучи вернулся со своими косяками.
И еще пускай этого кривоного лупоглазого слепошару дембеле с собой прихватят.
В целом, остальные понравились, хочу чтобы Лева стал капитаном забрав повязку у этих недоразумений.
Отдельно отмечу Лаутаро, с чувством, с толком, с расстановкой. Показал этому недофранцузу как надо пасы выкатывать.
Но сегодня он как гроссмейстер отыграл.
Голландец неплохо вошел в игру единственный. Сразу с Педри начали мяч нормально тащить через центр, не навешивая на дурака вперед.
матч получился живым, зрелищным. но положение у Барсы конечно так себе сейчас. Лига Европы на горизонте (((
С трудом конечно верится, но все же.
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