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Лига чемпионов

Левандовски спас «Барселону» от поражения, но «Интер» всё равно поставил Каталонию на грань Лиги Европы

12 Октября 2022 • 23:58 Комментировать (69)
Барселона
3:3
Интер Милан
окончен

В матче 4-го тура Лиги чемпионов «Барселона» принимала «Интер».

Протокол игры  
Барселона3:3Интер Милан
(1:0) Дембеле Усман40'  
  50'Барелла Николо (1:1)
  63'Мартинес Лаутаро (1:2)
(2:2) Левандовски Роберт82'  
  89'Госенс Робин (2:3)
(3:3) Левандовски Роберт90'  
Тер Штеген Марк-АндреРоберто Серхи 72' (Бальде Алехандро ( 72') Пике ХерардГарсия ЭрикАлонсо Маркос 72' (Кесси Франк ( 72') Гави 82' (Торрес Ферран ( 82') Бускетс Серхио 64' (Де Йонг Френки ( 64') ПедриРафинья Диас 64' (Фати Ансу ( 64') Левандовски РобертДембеле Усман  78'
Запасные: Касадо МаркПенья ИньякиАльба ЖордиТорре ПаблоТенас Арнау
Онана АндреШкриньяр МиланДе Врей Стефан  55'Бастони Алессандро 85' (Аслани Кристьян ( 85') Дюмфрис ДензелДимарко Федерико 66' (Дармиан Маттео ( 66') Барелла Николо 85' (Ачерби Франческо ( 85') Чалханоглу Хакан 76' (Госенс Робин ( 76') Мхитарян Генрих  85'Джеко Эдин 76' (Белланова Рауль ( 76') Мартинес Лаутаро  52'
Запасные: Карбони ВалентинКуратоло ДеннисГальярдини РобертоAleksandar StankovicД'Амброзио ДанилоХанданович Самир
12 октября. Стадион "Камп Ноу Спотифай".

Видео

1:0. Усмана Дембеле (видео). Лига чемпионов. Футбол
1:0. Усмана Дембеле (видео). Лига чемпионов. Футбол
1:1. Гол Николо Барелла (видео). Лига чемпионов. Футбол
1:1. Гол Николо Барелла (видео). Лига чемпионов. Футбол
1:2. Гол Лаутаро Мартинеса (видео). Лига чемпионов. Футбол
1:2. Гол Лаутаро Мартинеса (видео). Лига чемпионов. Футбол
2:2. Гол Роберта Левандовского (видео). Лига чемпионов. Футбол
2:2. Гол Роберта Левандовского (видео). Лига чемпионов. Футбол
2:3. Гол Робин Гозенс (видео). Лига чемпионов. Футбол
2:3. Гол Робин Гозенс (видео). Лига чемпионов. Футбол
3:3. Гол Роберта Левандовского (видео). Лига чемпионов. Футбол
3:3. Гол Роберта Левандовского (видео). Лига чемпионов. Футбол

 

Три последних матча «Барселона» завершила со счётом 1:0. Очень скромно обыграли «Сельту» и «Мальорку», а в Лиге чемпионов уступили «Интеру». В поисках реванша на «Камп Ноу» команда Хави и экономила силы против «Сельты», просто чудом не потеряв очки в последнем туре Ла Лиги. «Интер» тоже победил «Сассуоло» малой кровью, видно, что миланцы настраивались именно на «Барселону». Победа над каталонцами на своём поле явно придала им уверенности, которой так не хватало команде Индзаги в начале сезона.

И уверенность эта перенеслась на ответный матч. Да, «Барселона» с первых минут захватила преимущество. Да, Дембеле, Рафинья и Левандовски неплохо комбинировали, но «Интер» будто контролировал ситуацию. Поляк после подачи от угла поля пробил мимо Онаны – на «ленточке» подстраховал Мхитарян. А в ответ «Интер» придумал пару моментов в контратаках, которые были даже острее.

Джеко после подачи Чалханоглу «рыбкой» нырнул за мячом и пальнул в перекладину. Де Врей обязан был добивать с отскока, но умудрился махнуть мимо мяча. Чудесным образом тогда «Барса» избежала гола. Был шанс у «нерадзурри» даже посерьёзнее: втроём убежали миланцы на двух соперников, Барелла продавил Гави и отдал на Дюмфриса, но удар Дензела принял на себя Марк-Андре тер Штеген, грамотно сокративший угол обстрела. За такую расточительность «Барселона» наказала. Каталонцы в конце тайма устроили навал, который дал свои плоды.

Сначала Педри мог забивать, подоспев на добивание после удара Дембеле, но рухнул в борьбе с защитниками. Рефери нарушения не увидел и решил пенальти не ставить. Спустя минуту миланцев наказал сам Усман. Рафинья отвлёк на себя Димарко и покатил на Серхи Роберто, испанец сразу же прострелил, а Дембеле в касание расстрелял Онану – 1:0.

Конец первого тайма явно остался за «Барселоной», зато начало второго благоволило «Интеру». Буквально из ниоткуда пришёл ответный гол: Бастони через Пике забросил на Бареллу, а Николо мяч принял и вколотил его под перекладину – 1:1. Далее сразу два момента после угловых ударов создал Чалханоглу. Сначала Хакан пробил, поймав отскок после не самой лучшей подачи, но у штанги парировал удар тер Штеген. Затем Чалханоглу чётко навесил, Шкриньяр опасно пробил, но и тут спас Марк-Андре. «Интер» вновь пачками транжирил моменты, казалось, последует наказание.

Но вместо этого случился всё-таки законный второй гол гостей. Чалханоглу перехватил ужасный обрез Бускетса, моментально нашёл Лаутаро на линии штрафной площади, а тот умудрился пальнуть сразу в две штанги, после чего мяч закатился в сетку – 1:2. Шикарный для «Интера» счёт, который миланцы стали откровенно удерживать. За что и поплатились. Отлично играл Дембеле, в сольных проходах разрывавший оборону гостей, как раз после его удара отличился Левандовски, добивший мяч из офсайда.

Тот гол не засчитали, но Роберт исправился за 8 минут до конца основного времени. Бальде навесил, первым ударом Левандовски попал в Де Врея, но повторным (не без рикошета от Бастони) пробил Онану – 2:2. «Барса» рванула за победой, но вместо этого пропустила разящую контратаку. Шикарно ввёл мяч в игру Онана, Лаутаро продлил ещё более шедевральной диагональю, а Госенс в касание пробил мимо тер Штегена – 2:3. Но и это ещё не всё: в компенсированное время Левандовски точным ударом замкнул кросс Гарсии – 3:3, суперматч!

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Комментарии (69)
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Рейтинг комментариев
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White_Shark
13 Октября 2022 в 00:59
Интер красавчики!
Забавно сейчас вспоминать комментарии глоров, которые подняли визг неделю назад, мол Интер отскочил)) чё, кто теперь отскочил?)
Но ничего, Барса вырастит новое поколение симулянтов, оскароносных приемников идей Бускетса и Неймара. И будет вам пару левых пенок и пару левых удалений у соперников, и можно будет прямо таки бороться за трофей ЛЧ)
Alex1972
13 Октября 2022 в 00:43
Второй заход Барсы в ЛЕ.. Спасибо "нашему" Пике... Его руки в стороны никто уже не забудет..
slain
13 Октября 2022 в 00:40
Довольно неожиданно, после унылого первого тайма. Хотя конечно два гола на глупых ошибках, но все же довольно бодрый второй отрезок.
Лаутаро однозначно мвп, без него даже не факт что Интер ничью бы зацепил. Индзаги струсил имхо, слишком уж хотел удержать счёт, а не пытаться увеличить преимущество.
Барса всё так же сырая, часто игроки не видят свободных зон, вешают на поляка даже если есть куда более выгодные варианты, редко используют центр, ну и очень не хватает качественной десятки, вместо этого у штрафной тусуется единал Дембеле, короче ошибок куча.
Barca mes que un club
13 Октября 2022 в 00:12
Отличный в плане зрелищности матч, особенно концовка👍👍👍 Интер приятно удивил, не ожидал, что миланская команда так достойно проведет оба матча с Барсой🇮🇹⚽️👍У самой Барселоны шансов очень мало, к сожалению.
redwhite1959
13 Октября 2022 в 00:10
"Интер" образцово-показательно сыграл на контратаках - хоть учебное пособие пиши! Но - оборона "Барсы" играла с ошибками - и коллективными и индивидуальными. Похоже - время Пике и Бускетса закончилось. Левандовски - конечно - монстр! Во втором тайме - когда на него стали играть ( в первом партнёры его не замечали - вся игра в атаке строилась через Рафинью и Дембеле ) - сразу у ворот "Интера" остроты прибавилось. И два гола Роберта - в том числе - говорят сами за себя. И всё же - "Барса" редко бьёт из-за линии штрафной площади, пытаясь либо "пролезть" через центр, либо через навесы с флангов. С такими качественными и высокорослыми дефами как у "Интера" с такой тактикой тяжело "взломать" оборону. И всё же - спасибо обеим командам за очень зрелищный и мастерский футбол!
Шарипов Тахир
13 Октября 2022 в 00:21
Удивительно также то, что Интер (как сказал комментатор игры) проиграл 4 матча из 9 в первенстве Италии. А ведь те команды, которые победили Интер, ну явно будут послабее Барселоны. То есть, здесь думаю велика роль тренера, настроившего игроков на обе игры с Барселоной и сумевшего, достаточно легко, закрыть атаку Барселоны.
slain
13 Октября 2022 в 00:44
Это тут они на контрах ловят, в лиге надо играть первым номером, что куда тяжелее.
Castilla
13 Октября 2022 в 00:10
И фин рычаги активировали,и Леву купили,и даже Эльче обыграли, а в ЛЧ все равно сосут. Тень мессячного, он этот опыт в ПСЖ теперь передает)
Roni
13 Октября 2022 в 00:15
кому они сосут? слепой) Ни Бавария ни Интер не переиграли Барсу по моментам. а вот глазастых бы судей на ВАР глазеть не помешало бы
pol-black
13 Октября 2022 в 00:16
мадридские глоры такие матритские )))
Roni
13 Октября 2022 в 00:21
жаль. была ставка у команды на этот матч. все силы потрачены. как теперь с Реалом то играть? терпеть на Бернабеу? сколько сил и энергии нужно иметь. проиграют и ладно. но все начнут переть на Хави. а я верю в него. дай ему терпения все это пережить.
pol-black
13 Октября 2022 в 00:24
ничего, восстановятся. играли дома, а мадрид из варшавы добирался. но у них атака получше чем у интера, или как минимум не хуже. надеюсь, увидим Кунде и Араухо. кстати, Алонсо сегодня сыграл даже неплохо. но всё равно хотелось бы видеть слева или Альбу, или Бальде.
Roni
13 Октября 2022 в 00:32
Бальде перспективный и интересный. Алонсо надо было менять сразу во втором тайме. В целом нужно докупать игроков в некоторых местах. Как думаешь, Бернарду Силва нам не хватает?)))
San13
13 Октября 2022 в 00:43
Опорник нужен, левый защитник нужен.
Придет Силва и может помешать прогрессу Гави и Педри.
Roni
13 Октября 2022 в 00:48
берем всех) есть шанс каких то бесплатно) денег не много)))
pol-black
13 Октября 2022 в 01:16
слева Бальде. Алонсо на подмену. Альба в резерве. с опорником пока вариантов мало.
pol-black
13 Октября 2022 в 01:11
Силва хорош. но есть у него какая то нестабильность. как у многих талантливых игроков. может блеснуть, отдать шикарную передачу, а может ничем не запомниться. но его дёшево Пеп не отдаст.
San13
13 Октября 2022 в 00:09
Простите за мой французский, но пока эта пидЭрастическая старая гвардия не свалит из Барсы, не видать нам ничего.
Пике муд..ло конченый, Бускетс такой же, ну и Гарсия до кучи вернулся со своими косяками.
И еще пускай этого кривоного лупоглазого слепошару дембеле с собой прихватят.
В целом, остальные понравились, хочу чтобы Лева стал капитаном забрав повязку у этих недоразумений.
Отдельно отмечу Лаутаро, с чувством, с толком, с расстановкой. Показал этому недофранцузу как надо пасы выкатывать.
CELTIC FROST
13 Октября 2022 в 00:13
ну. недаром Лаутаро Барса хотела в свое время купить. Не срослось.// А Леву капитаном - нельзя. Его Артур за "бей-беги" не любит)
3Tituli
13 Октября 2022 в 00:25
Единственное НО - у Лаутаро это была лучшая игра за 2 сезона. Почему-то на среднем уровне играет в остальные дни...
San13
13 Октября 2022 в 00:27
Возможно. За Интером не слежу.
Но сегодня он как гроссмейстер отыграл.
3Tituli
13 Октября 2022 в 00:28
Чего уж там, я сам охренел))
Шарипов Тахир
13 Октября 2022 в 00:30
Оценка некоторых игроков Барселоны (Пике, Дембеле, в меньшей степени Бускетса, Гарсии, а также Торреса) почти соответствует на все 100% достоверной!
San13
13 Октября 2022 в 00:38
Нууу, Торреса и Кесье я не стал хаить, все таки играли немного. Плохо вошли.
Голландец неплохо вошел в игру единственный. Сразу с Педри начали мяч нормально тащить через центр, не навешивая на дурака вперед.
SpsGod
13 Октября 2022 в 00:08
Ну какой же Дембеле донный, вроде техника неплохая и быстроногий, но игрового интеллекта не хватает. Отдай пас напарнику и это гол, но нет решил поиграться со своими обманками и запороть момент. Хотя бы Лёва без понтов выполняет свою работу.
pol-black
13 Октября 2022 в 00:08
н-да... оборона сыграла просто ужасно. ещё в начале матча комментатор говорил, что напрашивалась схема в трёх нападающих. контратаки Интера очень опасны, так и случилось. не самый скоростной Пике и временами косячный Гарсия не смогли переиграть превосходящие по количеству игроков быстрые контратаки соперников. в полузащите вроде бы у Барсы всё норм, но вот в нападении какой то трындец. менять нужно было пучеглазое чучело, в кои то веки забившее гол, а не полезного Рафинью. Бембеле за его жадность нужно бы всей командой после матча отмутузить, чтобы научился видеть партнёров. Лёва - молодец, но проснулся только во втором тайме. Фати снова ни о чём. как и Торрес кстати. в нападении пока что нужно решать много вопросов.
матч получился живым, зрелищным. но положение у Барсы конечно так себе сейчас. Лига Европы на горизонте (((
Шарипов Тахир
13 Октября 2022 в 00:11
ЛЕ не на горизонте, а совершенно ТОЧНО перед Барсой. Теоретические расклады это ни о чем. Еще и там могут, как в прошлом году, пролететь от какого-либо Айнтрахта!
San13
13 Октября 2022 в 00:26
Чудеса иногда случаются) Если Интер в кризисе, то могут Викторию недооценить, а там как карта ляжет.
С трудом конечно верится, но все же.
Roni
13 Октября 2022 в 00:36
Ну Айнтрахт не такая уж и плохая команда)) в плей офф могут выйти
Roni
13 Октября 2022 в 00:12
Фати нужно больше времени. не хватает ему
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