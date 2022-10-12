Левандовски спас «Барселону» от поражения, но «Интер» всё равно поставил Каталонию на грань Лиги Европы

В матче 4-го тура Лиги чемпионов «Барселона» принимала «Интер».

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1:0. Усмана Дембеле (видео). Лига чемпионов. Футбол 1:1. Гол Николо Барелла (видео). Лига чемпионов. Футбол 1:2. Гол Лаутаро Мартинеса (видео). Лига чемпионов. Футбол 2:2. Гол Роберта Левандовского (видео). Лига чемпионов. Футбол 2:3. Гол Робин Гозенс (видео). Лига чемпионов. Футбол 3:3. Гол Роберта Левандовского (видео). Лига чемпионов. Футбол Large modal ×

Три последних матча «Барселона» завершила со счётом 1:0. Очень скромно обыграли «Сельту» и «Мальорку», а в Лиге чемпионов уступили «Интеру». В поисках реванша на «Камп Ноу» команда Хави и экономила силы против «Сельты», просто чудом не потеряв очки в последнем туре Ла Лиги. «Интер» тоже победил «Сассуоло» малой кровью, видно, что миланцы настраивались именно на «Барселону». Победа над каталонцами на своём поле явно придала им уверенности, которой так не хватало команде Индзаги в начале сезона.

И уверенность эта перенеслась на ответный матч. Да, «Барселона» с первых минут захватила преимущество. Да, Дембеле, Рафинья и Левандовски неплохо комбинировали, но «Интер» будто контролировал ситуацию. Поляк после подачи от угла поля пробил мимо Онаны – на «ленточке» подстраховал Мхитарян. А в ответ «Интер» придумал пару моментов в контратаках, которые были даже острее.

Джеко после подачи Чалханоглу «рыбкой» нырнул за мячом и пальнул в перекладину. Де Врей обязан был добивать с отскока, но умудрился махнуть мимо мяча. Чудесным образом тогда «Барса» избежала гола. Был шанс у «нерадзурри» даже посерьёзнее: втроём убежали миланцы на двух соперников, Барелла продавил Гави и отдал на Дюмфриса, но удар Дензела принял на себя Марк-Андре тер Штеген, грамотно сокративший угол обстрела. За такую расточительность «Барселона» наказала. Каталонцы в конце тайма устроили навал, который дал свои плоды.

Сначала Педри мог забивать, подоспев на добивание после удара Дембеле, но рухнул в борьбе с защитниками. Рефери нарушения не увидел и решил пенальти не ставить. Спустя минуту миланцев наказал сам Усман. Рафинья отвлёк на себя Димарко и покатил на Серхи Роберто, испанец сразу же прострелил, а Дембеле в касание расстрелял Онану – 1:0.

Конец первого тайма явно остался за «Барселоной», зато начало второго благоволило «Интеру». Буквально из ниоткуда пришёл ответный гол: Бастони через Пике забросил на Бареллу, а Николо мяч принял и вколотил его под перекладину – 1:1. Далее сразу два момента после угловых ударов создал Чалханоглу. Сначала Хакан пробил, поймав отскок после не самой лучшей подачи, но у штанги парировал удар тер Штеген. Затем Чалханоглу чётко навесил, Шкриньяр опасно пробил, но и тут спас Марк-Андре. «Интер» вновь пачками транжирил моменты, казалось, последует наказание.

Но вместо этого случился всё-таки законный второй гол гостей. Чалханоглу перехватил ужасный обрез Бускетса, моментально нашёл Лаутаро на линии штрафной площади, а тот умудрился пальнуть сразу в две штанги, после чего мяч закатился в сетку – 1:2. Шикарный для «Интера» счёт, который миланцы стали откровенно удерживать. За что и поплатились. Отлично играл Дембеле, в сольных проходах разрывавший оборону гостей, как раз после его удара отличился Левандовски, добивший мяч из офсайда.

Тот гол не засчитали, но Роберт исправился за 8 минут до конца основного времени. Бальде навесил, первым ударом Левандовски попал в Де Врея, но повторным (не без рикошета от Бастони) пробил Онану – 2:2. «Барса» рванула за победой, но вместо этого пропустила разящую контратаку. Шикарно ввёл мяч в игру Онана, Лаутаро продлил ещё более шедевральной диагональю, а Госенс в касание пробил мимо тер Штегена – 2:3. Но и это ещё не всё: в компенсированное время Левандовски точным ударом замкнул кросс Гарсии – 3:3, суперматч!