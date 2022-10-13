Уткин отреагировал на результат матча «Барселона» - «Интер»

Известный российский блогер и журналист Василий Уткин поделился мнением о результате поединка между каталонской «Барселоной» и миланским «Интером» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Ух, концовка же в Барселоне! Впервые в жизни я проникся «Интером». Но и Хави проникся тоже. Становление игры и команды происходит, но произойти быстро не может», - гласит сообщение Василия в социальных сетях.

Напомним, что вчерашний поединок на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне завершился вничью со счетом 3:3.

После четырех туров «сине-гранатовые» с четырьмя баллами занимают третье место в таблице квартета С.