Лаутаро Мартинес: «Я не согласен на ничью. Едем побеждать»

Одним из главных матчей второго игрового дня четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов станет встреча между каталонской «Барселоной» и итальянским «Интером», первый матч между ними закончился минимальной победой итальянской команды. Аргентинский нападающий миланского клуба Лаутаро Мартинес дал понять, что и в Каталонию он едет с честолюбивым настроением - он не согласен на ничью и будет бороться за то, чтобы «Интер» снова победил соперника.

- Нет, я не соглашусь заранее на ничью. Мы едем в Барселону за победой, - цитирует слова игрока итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.