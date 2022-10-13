Барелла: «Хотели победить, но довольны и ничьей»

В четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов миланский «Интер» сумел выстоять в матче с «Барселоной», причем итальянская команда была близка к победе, во втором тайме она вышла вперед и дважды вела в счете, но «Барселона» сумела спастись. Игру прокомментировал Николо Барелла - полузащитник «Интера».

- Мы очень хотели победить, но довольны и ничьей. Мы возвращаемся к тому, чего нам не хватало. Обеспечили себе выход в следующий раунд? Я бы не стал так спешить, - заявил футболист «Интера» в интервью fcinter1908.it.

В следующем, пятом туре группового раунда Лиги чемпионов миланский «Интер» сразится на выезде с мюнхенской «Баварией».