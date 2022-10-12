Зеедорф поддерживает решение «Интера» ставить почаще в ворота Онану

Бывший футболист миланского «Интера» Кларенс Зеедорф поддержал решение наставника команды Симоне Индзаги ставить почаще в ворота Андре Онану, летом перешедшего из нидерландского «Аякса». В «Интере» Онане приходится конкурировать с Самиром Хандановичем.

- Онана - интеллигентный вратарь, он в хорошей форме, и для клуба важно, чтобы они с Хандановичем сработались. Вратарь должен играть регулярно, - цитирует слова Зеедорфа fcinter1908.it.

В настоящий момент миланский «Интер» сражается с «Барселоной» на «Камп Ноу» в рамках четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов, следить за матчем можно в формате нашей прямой онлайн-трансляции по ссылке на сайт.