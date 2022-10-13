Капелло высказался о матче «Барселона» - «Интер»

Экс-наставник сборной России и ряда европейских топ-клубов Фабио Капелло поделился мнением о матче между каталонской «Барселоной» и миланским «Интером» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«У меня есть вопрос к командам, где они были все это время? Видимо, им были нужны 90 тысяч фанатов и топ-соперник, чтобы понять, насколько они сильны. Продолжайте в том же духе», - передает слова итальянского специалиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, что поединок прошел на стадионе «Камп Ноу» и завершился вничью со счетом 3:3.

После четырех туров «Интер» с семью очками занимает второе место в группе, а «Барселона» с четырьмя баллами располагается на третьей позиции.