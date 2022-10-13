Гарсия: «Барселона» ещё не вылетела из Лиги чемпионов, надежда остаётся»

Защитник каталонской «Барселоны» Эрик Гарсия поделился мнением о результате матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против миланского «Интера». Встреча завершилась со счетом 3:3.

«Мы сражались до конца и смогли добыть ничейный результат. «Барселона» еще не вылетела из Лиги чемпионов, надежда остается. Мы будем продолжать бороться, хотя очень сильно разочарованы, ведь имели хорошую возможность, но не воспользовались ею. Это тяжелый удар перед игрой с «Реалом», - цитирует футболиста газета Marca.

По итогам четырех проведенных туров «Барселона» занимает третье место в таблице своей группы.