Руководство «Барселоны» проведёт «сегрегацию» на трибунах перед матчем с «Интером»

Одним из главных матчей второго игрового дня четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов станет встреча между «Барселоной» и «Интером», первый матч между ними закончился минимальной победой итальянской команды.

В руководстве «Барселоны» очень боятся того, что на трибунах «Камп Ноу» повторится ситуация прошлого сезона в четвертьфинале Лиги Европы, когда приехавшие из Германии болельщики «Айнтрахта» просочились во все сектора стадиона и полностью заглушили местных «кулес», несмотря на меньшее количество.

Теперь руководство «Барселоны» готово принять меры для неповторения такой ситуации, и распорядилось, чтобы болельщиков «Интера» буквально отлавливали и собирали всех только в одном секторе. Это уже породило недовольство и полемику в обществе - в основном в итальянском, разумеется, сообщает La Gazzetta Dello Sport.