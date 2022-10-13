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Чемпионат Италии. Серия А

Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов поможет «Интеру» сохранить Шкриньяра

13 Октября 2022 • 21:39 Комментировать
Барселона
3:3
Интер Милан
окончен

«Интер» продлит истекающее соглашение Милана Шкриньяра благодаря успеху в Лиге чемпионов.

«Нерадзурри» близки к выходу из «группы смерти», где также выступают «Бавария» и «Барселона», после победы и ничьей в двухматчевом противостоянии с каталонцами. Согласно сведениям издания La Gazzetta dello Sport, прибыль в размере 20 млн евро, вырученная от выхода в 1/8 финала, поможет «Интеру» удовлетворить требования Шкриньяра по зарплате. Переговоры состоятся в ближайшее время.

Действующий контракт Милана Шкриньяра истекает следующим летом. 27-летнему словаку будет предложена зарплата, близкая к 6,5 млн евро в год.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Шкриньяр
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