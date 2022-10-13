Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов поможет «Интеру» сохранить Шкриньяра

«Интер» продлит истекающее соглашение Милана Шкриньяра благодаря успеху в Лиге чемпионов.

«Нерадзурри» близки к выходу из «группы смерти», где также выступают «Бавария» и «Барселона», после победы и ничьей в двухматчевом противостоянии с каталонцами. Согласно сведениям издания La Gazzetta dello Sport, прибыль в размере 20 млн евро, вырученная от выхода в 1/8 финала, поможет «Интеру» удовлетворить требования Шкриньяра по зарплате. Переговоры состоятся в ближайшее время.

Действующий контракт Милана Шкриньяра истекает следующим летом. 27-летнему словаку будет предложена зарплата, близкая к 6,5 млн евро в год.