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Лига чемпионов

Левандовски прокомментировал ничью с «Интером»

13 Октября 2022 • 07:13 Комментировать
Барселона
3:3
Интер Милан
окончен

Центрфорвард каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски в социальных сетях высказался относительно ничейной результата во встрече с миланским «Интером» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Всегда сражайся до конца», - оставил сообщение польский бомбардир в социальных сетях.

Матч состоялся на стадионе «Камп Ноу» и завершился со счетом 3:3. После этого поединка «Барселона» с четырьмя набранными баллами занимает третье место в своей группе, отставая от идущего вторым «Интера» на три пункта. В следующем туре подопечные Хави Эрнандеса сыграют на своем поле с мюнхенской «Баварией».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Барселона Роберт Левандовски
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