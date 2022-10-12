Бразильские футболисты забили 1000 голов в Лиге чемпионов

Бразилия стала первой страной, чьи футболисты забили 1000 мячей в рамках Лиги чемпионов.

Такую отметку для южноамериканской страны добыл полузащитник «Порту» Галено, открывший счёт в поединке против «Байера» уже на четвёртой минуте. Отметим, что на втором месте в этом списке идёт Франция, представители которой забили 813 голов. Тройку замыкают испанцы с 762 забитыми голами. В пятёрку также входят Германия и Аргентина.

Что интересно, в десятке лучших бомбардиров за всю историю Лиги чемпионов нет ни одного бразильского футболиста.

