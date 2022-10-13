Жулио Сезар: «Когда на 89-й минуте выходишь вперёд 3:2, то хочется только победы»

В четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов миланский «Интер» сумел выстоять в матче с «Барселоной», причем итальянская команда была близка к победе, во втором тайме она вышла вперед и дважды вела в счете, но «Барселона» сумела спастись.

Игру прокомментировал Жулио Сезар - бывший голкипер клуба, отдавший ему семь лет своей карьеры.

- Эта ничья, на самом деле, оставила привкус поражения. Когда забиваешь на 89-й минуте и выходишь вперед 3:2, то думаешь лишь о победе. Жаль, игроки расслабились после третьего гола, все подумали, «все, выиграли», - цитирует слова Сезара fcinter1908.it.