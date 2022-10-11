​Педри – о матче с «Интером»: «Для нас это финал»

Полузащитник «Барселоны» Педри выступил на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов против «Интера».

«Очень ждём матча. Для нас это финал, который, как мы надеемся, пройдёт хорошо и поможет нам выйти из группы.

Да, нам не хватает игроков в обороне, но мы сможем с этим справиться. Матч будет сложным. «Интер» играет от обороны, и они очень опасны в контратаках. Но я верю в талант нашей команды.

Нужно быстро перемещать мяч, чтобы выводить соперника из равновесия. Это мы и постараемся сделать.

Мы хотим выйти в плей-офф Лиги чемпионов ради себя и ради клуба, у которого экономические проблемы», - сказал Педри.