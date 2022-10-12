Зеедорф: «Жалобы на судей – часть культуры «Барселоны»

Известный экс-игрок мадридского «Реала» Кларенс Зеедорф считает, что «Барселона» всегда старалась оказывать давление на судей.

Каталонцы уступили «Интеру» в Милане на прошлой неделе (0:1). Поединок завершился скандалом: наставник Хави Эрнандес открыто возмущался работой рефери, а правление клуба подумывало обратиться с официальной жалобой в УЕФА.

По словам Зеедорфа, нечто подобное может повториться и в сегодняшнем матче на «Камп Ноу»: «Меня нисколько это не удивило, ведь такое поведение – часть культуры «Барселоны». Они всегда так делали, да и сам Хави был известен такой привычкой, ещё будучи футболистом. Они постоянно толпятся рядом с судьёй и жалуются абсолютно на всё, пытаясь оказывать давление», – заявил в интервью Amazon Prime голландец.