Гави сыграл десятый матч за «Барселону» в Лиге чемпионов

В четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов миланский «Интер» сумел выстоять в матче с «Барселоной», причем итальянская команда была близка к победе, во втором тайме она вышла вперед и дважды вела в счете, но «Барселона» сумела спастись.

Для полузащитника каталонского клуба Гави этот матч стал десятым в составе «Барселоны» за все время выступлений в составе клуба - он сыграл во всех шести матчах прошлого сезона плюс четыре в этом.

Гави стал четвертым игроком в смысле возраста, который добрался до показателя в десять матчей в ЛЧ в истории турнира. Моложе него в момент проведения десятого матча в самом престижном турнире Европы были лишь Юри Тиллеманс, Джуд Беллнгем и Боян Кркич, также выступавший в «Барселоне».