Камбьяссо: «Интер» проявил зрелость»

В четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов миланский «Интер» сумел выстоять в матче с «Барселоной», причем итальянская команда была близка к победе, во втором тайме она вышла вперед и дважды вела в счете, но «Барселона» сумела спастись. Игру прокомментировал Эстебан Камбьяссо - бывший футболист клуба, отдавший ему десять лет своей карьеры.

- «Интер» покидает «Камп Ноу» довольным своим результатом и игрой, во втором тайме «Интер» был близок к победе, показывая, что он готов к этому. Это большая демонстрация зрелости команды, - цитирует слова Камбьяссо fcinter1908.it.

В следующем, пятом туре группового раунда Лиги чемпионов итальянский «Интер» сразится на выезде с мюнхенской «Баварией».