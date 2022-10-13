Лаутаро: «Спасибо Онане за вынос»

В четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов миланский «Интер» сумел выстоять в матче с «Барселоной», причем итальянская команда была близка к победе, во втором тайме она вышла вперед и дважды вела в счете, но «Барселона» сумела спастись. Игру прокомментировал автор второго гола «Интера» - аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес. Он отметил удачный вынос мяча камерунским вратарем Андре Онаной, который позволил Мартинесу, помимо гола, сделать результативную передачу на Робина Госенса в эпизоде с третьим мячом.

- В начале нам было сложно, они высоко прессинговали. Во втором тайме у нас появилось пространство. Онана обладает хорошим ударом, он увидел меня, Пике зазевался - и мы с Робином сыграли, - заявил аргентинский нападающий «Интера» в интервью fcinter1908.it.

В следующем, пятом туре группового раунда Лиги чемпионов миланский «Интер» сразится на выезде с мюнхенской «Баварией».