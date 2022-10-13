По количеству голов Левандовски в нынешнем сезоне уступает только Холанну

В четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов миланский «Интер» сумел выстоять в матче с «Барселоной», причем итальянская команда была близка к победе, во втором тайме она вышла вперед и дважды вела в счете, но «Барселона» сумела спастись благодаря дублю польского суперфорварда Роберта Левандовски.

На его счету - уже четырнадцать мячей в двенадцати сыгранных матчах текущего сезона. По этому показателю Левандовски уступает в Европе только одному игроку - норвежцу Эрлингу Холанну, который забил уже двадцать мячей.

В следующем, пятом туре группового раунда Лиги чемпионов каталонская «Барселона» сразится на выезде с чешской «Викторией».