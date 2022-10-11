​Хави назвал матч против «Интера» судьбоносным

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес высказался перед матчем Лиги чемпионов против «Интера».

«Интер», как мы ожидаем, будет играть так же, как в первом матче – они будут делать ставку на оборону. Мы должны лучше атаковать. Будем действовать смело. Мы оказались в неловком положении, поэтому завтра нас ждёт финал, в котором решится наша судьба. Будем стараться порадовать переполненный «Камп Ноу», - сказал Хави на пресс-конференции.

«Барселона» на прошлой неделе проиграла «Интеру» на выезде со счётом 0:1. Каталонцы на текущий момент занимают третье место в группе с тремя очками в активе.