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Лига чемпионов

​Хави назвал матч против «Интера» судьбоносным

11 Октября 2022 • 18:25 Комментировать
Барселона
...
Интер Милан
1 1.20 X 6.60 2 10.50
12.10 22:00

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес высказался перед матчем Лиги чемпионов против «Интера».

«Интер», как мы ожидаем, будет играть так же, как в первом матче – они будут делать ставку на оборону. Мы должны лучше атаковать. Будем действовать смело. Мы оказались в неловком положении, поэтому завтра нас ждёт финал, в котором решится наша судьба. Будем стараться порадовать переполненный «Камп Ноу», - сказал Хави на пресс-конференции.

«Барселона» на прошлой неделе проиграла «Интеру» на выезде со счётом 0:1. Каталонцы на текущий момент занимают третье место в группе с тремя очками в активе.

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БАРСЕЛОНА ИНТЕР МИЛАН
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