Кройф: «Разочарование, «Барселона» сделала всё для победы»

Спортивный директор каталонской «Барселоны» Йорди Кройф высказался о ничейном результате поединка против миланского «Интера» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась вничью со счетом 3:3.

«Чувствуется разочарование, команда сделал все для победы. Пропущенные голы сильно затрудняют достижение цели. Теперь все зависит от нашего соперника, если «Интер» победит в оставшихся матчах, то мы будем сильно огорчены. Нам же нужно победить в своих матчах и ждать», - передает слова Кройфа AS.

По итогам четырех туров групповой стадии «сине-гранатовые» с четырьмя очками занимают третье место, а «нерадзурри» с семью баллами располагаются на второй позиции.