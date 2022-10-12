Мор: «Барселона» прижата к стенке в ЛЧ, должен себя проявлять Левандовски»

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор высказался о предстоящем поединке каталонской «Барселоны» и миланского «Интера» в четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов.

«Барселона» прижата к стенке, нужно обыгрывать «Интер», чтобы иметь шансы на плей-офф. Каталонцам пора расчехлиться, должен себя проявлять Левандовски», - передает слова Эдуарда «РБ Спорт».

Встреча грандов европейского футбола состоится на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне 12 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Перед этим матчем «Интер» занимает второе место в группе, а «Барселона» идет третьей.