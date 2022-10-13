«Барселона» понесёт значительные финансовые потери в случае вылета из Лиги чемпионов

«Барселона» недосчитается ощутимой доли доходов, если не сумеет выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Сегодняшняя ничья с «Интером» (3:3) означает, что уже в следующем туре «Барселона» может лишиться шансов на выход из группы, если не обыграет «Баварию» на своём поле. По данным Mundo Deportivo, вылет из Лиги чемпионов на групповой стадии сократит предусмотренные планом доходы каталонского гранда на 20 млн евро. На ситуацию не повлияет даже последующий триумф команды в Лиге Европы.

«Барселона» имеет в своём активе 4 набранных очка после четырёх туров, «Интер» – 7, «Бавария» – 12. Матч «Барселона» – «Бавария» состоится 26 октября.