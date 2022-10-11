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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лапорта: «Судейство первого матча с «Интером»? Это позор, именно поэтому я делаю ставку на Суперлигу»

11 Октября 2022 • 14:30 Комментировать (1)
Барселона
...
Интер Милан
1 1.25 X 5.70 2 10.00
12.10 22:00

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал судейство матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Интера». Напомним, в ворота «нерадзурри» в концовке встречи не назначили пенальти за игру рукой. Игра закончилась победой «Интера» 1:0.

«Это позор, именно поэтому я и делаю ставку на Суперлигу. Там всё будет профессиональней. В матче с «Баварией» мы также не получили два пенальти за фолы на Левандовски и Дембеле», – цитирует Лапорту Mundo Deportivo.

Завтра «Интер» и «Барселона» вновь встретятся на групповом этапе Лиги чемпионов. Игра на «Камп Ноу» начнёт в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Барселона Жоан Лапорта
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БАРСЕЛОНА ИНТЕР МИЛАН
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Комментарии (1)
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FORZAYOU
11 Октября 2022 в 14:57
Все матчи Барселоны в Суперлиге будет судить - "Э" та-та-та-та-та-та-та "В" та-та-та-та-та-та-та "РЭ" та-та-та-та-та-та-та "БЭ" та-та-та-та-та-та-та))))
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