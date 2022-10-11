Лапорта: «Судейство первого матча с «Интером»? Это позор, именно поэтому я делаю ставку на Суперлигу»

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал судейство матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Интера». Напомним, в ворота «нерадзурри» в концовке встречи не назначили пенальти за игру рукой. Игра закончилась победой «Интера» 1:0.

«Это позор, именно поэтому я и делаю ставку на Суперлигу. Там всё будет профессиональней. В матче с «Баварией» мы также не получили два пенальти за фолы на Левандовски и Дембеле», – цитирует Лапорту Mundo Deportivo.

Завтра «Интер» и «Барселона» вновь встретятся на групповом этапе Лиги чемпионов. Игра на «Камп Ноу» начнёт в 22:00 по московскому времени.