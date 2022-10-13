Хави: «Барселона» не заслуживает продолжения выступления в Лиге чемпионов»

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес пообщался с журналистами после поединка с миланским «Интером» (3:3) в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

«Мы допустили много ошибок, которые в Лиге чемпионов обходятся слишком дорого. Мы не смогли победить «Интер» на своем поле и не заслуживаем продолжения выступления в Лиге чемпионов. Я главный тренер и должен нести ответственность за игру своих подопечных», - передает слова испанского специалиста Football-Italia.

По итогам четырех туров «сине-гранатовые» набрали четыре балла и занимают третье место в таблице своей группы. Каталонцы отстают от идущего вторым «Интера» на три очка.