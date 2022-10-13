Нагельсманн: «Задача «Баварии» – выиграть группу, а не выбить «Барселону»

Рулевой «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал положение в группе после очередной победы своей команды в Лиге чемпионов.

Мюнхенцы досрочно вышли в 1/8 финала, одолев «Викторию» в Чехии (4:2) и набрав 12 очков после четырёх туров. На второй позиции располагается «Интер» – 7 очков, в активе «Барселоны» 4 балла, а «Виктория» уступила во всех встречах.

«Я очень доволен, ведь мы набрали 12 очков после четырёх туров в такой сложной группе и уже вышли в 1/8 финала. Теперь наша задача – финишировать первыми.

Мы сосредоточены на себе, нас не волнует положение других команд. Мы просто хотим выиграть группу вне зависимости от того, кто станет вторым или третьим. «Барселона» – отличная команда с очень хорошим тренером, играющая в классный футбол», – отметил Нагельсманн.