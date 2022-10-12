Индзаги не переживает из-за голевой засухи Мартинеса

В среду вечером «Интер» проведёт гостевой матч четвёртого тура Лиги чемпионов против «Барселоны». В стартовом составе «нерадзурри» наверняка снова выйдет Лаутаро Мартинес, хотя аргентинский форвард не забивал с 30 августа. Наставник «Интера» Симоне Индзаги дал комментарий на этот счёт.

«Лаутаро хорошо работает на команду. Он проходит непростой период, но нападающий должен переживать, когда у него нет моментов, а Мартинес имел их в последних играх. Когда я играл, я больше беспокоился из-за отсутствия моментов, а не голов», - сказал Индзаги Prime Video.

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