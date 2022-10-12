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Индзаги не переживает из-за голевой засухи Мартинеса

12 Октября 2022 • 15:59 Комментировать
Барселона
...
Интер Милан
1 1.22 X 6.30 2 9.50
Через 5 ч. 36 мин.

В среду вечером «Интер» проведёт гостевой матч четвёртого тура Лиги чемпионов против «Барселоны». В стартовом составе «нерадзурри» наверняка снова выйдет Лаутаро Мартинес, хотя аргентинский форвард не забивал с 30 августа. Наставник «Интера» Симоне Индзаги дал комментарий на этот счёт.

«Лаутаро хорошо работает на команду. Он проходит непростой период, но нападающий должен переживать, когда у него нет моментов, а Мартинес имел их в последних играх. Когда я играл, я больше беспокоился из-за отсутствия моментов, а не голов», - сказал Индзаги Prime Video.

Не пропустите трансляцию матча «Барселона» - «Интер» в текстовом формате.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги Лаутаро Мартинес
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БАРСЕЛОНА ИНТЕР МИЛАН
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