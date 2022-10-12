Лаутаро Мартинес ответил на вопрос о возможном переходе в «Барселону»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес в преддверии матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны» высказался о своём несостоявшемся переходе в каталонский клуб.

Напомним, несколько лет назад пресса активно сватала аргентинского форварда в «Барселону», однако этот трансфер так и не состоялся.

«Я очень горжусь тем, что являюсь символом «Интера». Прошло много лет с момента переговоров с «Барселоной», сейчас я в «Интере» и отдаю всего себя ради этой команды», — приводит слова Мартинеса Fc Inter News.

Матч «Барселона» — «Интер» состоится сегодня, 12 октября. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени. Отметим, что после трёх сыгранных туров «нерадзурри» опережают «сине-гранатовых» в турнирной таблице группы C на три очка.